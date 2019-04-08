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مجلس الأعمال العراقى يؤكد ترحيبه الاستعانة بالشركات المصرية لإعادة الإعمار

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:30 م
مجلس الأعمال العراقى يؤكد ترحيبه الاستعانة بالشركات المصرية لإعادة الإعمار اعمار العراق
أ ش أ
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أكد مجلس الأعمال الوطني العراقي ، برئاسة داود عبد زاير ، ترحيب المجلس - الذى يبلغ عدد أعضائه 250 شخصية - بالاستعانة بالشركات المصرية فى كافة المجالات ، بهدف إعادة إعمار العراق.

 

وأعرب "زاير" خلال لقائه وفد رجال الأعمال المصري المشارك فى مؤتمر " إعادة الإعمار والتشييد بالعراق " في (بغداد ) اليوم،الإثنين، بحضورممثلى وزارات : التجارة والاسكان والنقل والنفط وصندوق إعداد الإعمار بالعراق ، ومشاركة ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية متخصصة في أعمال المقاولات وصناعة مواد البناء - عن أمله الدخول فى تحالفات فاعلة من الجانبين لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة بالعراق .

 

وعرض وفد رجال الأعمال المصريين - خلال اللقاء الذى عقد بمقر المجلس - المعوقات التى يمكن أن تواجههم خلال عملهم بالعراق ومن بينها الحصول على التأشيرة فى وقت قصير ، والتسهيلات والضمانات خلال وبعد تنفيذ هذه المشروعات ، حيث وعد رئيس مجلس الأعمال الوطنى العراقي ، بالتدخل لحل هذه المعوقات وصولا الى تشكيل تحالفات مشتركة بين رجال الأعمال العراقيين والمصريين بهدف تنفيذ المشروعات الكبرى ، مثل اقامة مدن سكنية .

 

من جانبه ، وصف محمد هاشم ، المدير التنفيذى المسئول عن تنظيم مؤتمر " إعادة الاعمار والتشييد بالعراق ، نتائج المؤتمر بـ " الايجابية " ، لافتا إلى أنه يؤكد الرغبة المشتركة لكلا البلدين في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب .

 

وأكد رغبة الحكومة العراقية الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين من أجل العمل على إعادة إعمار العراق ، وفى ان تكون مصر من ضمن الدول الاولى المشاركة فى اعادة اعمار العراق .

 

وأشار إلى أن مشاركة الشركات المصرية في أعمال المؤتمر ، جاء من منطلق تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين ، وعمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومي بالعراق مع الجانب المصرى ، بهدف ايجاد شراكات جادة تحقق هذا الهدف .

 

وأوضح أن المؤتمر يهدف الى تقديم فرص الأستثمار فى خطة اعادة اعمار العراق ، منوها إلى أن الجانب المصري تلقى دعوة لحضور فعاليات المعرض و، المؤتمر الدولى بارض المعارض ببغداد خلال الفترة من 11 الى 4 يونيو القادم ، والذى يعقد تحت رعاية وزارة الإعمار والإسكان وبدعم من وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والنقل والمجلس الاقتصادى العراقى .

 

يذكر أن الدكتور مصطفى الهيتي ، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق ، قد صرح بأن نحو 40 % من مساحة العراق ، قد تضررت جراء الارهاب ، ولا سيما في محافظات : الأنبار ونينوي وصلاح الدين وكركوك وديالي ومنطقة شمال بابل حتى وصلت الى حدود العاصمة (بغداد) .

 


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