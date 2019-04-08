لليوم الثانى.. بدء التصويت بجولة الإعادة على مقعد أشمون وانتظام فتح اللجان

المنوفية - محمد فتحيى

بدأت صباح اليوم الاثنين، ولليوم الثانى على التوالى التصويت فى جولة الإعادة على مقعد النائب الراحل محمود الخشن عضو مجلس النواب السابق، والذى توفى إثر أزمة قلبية حادة وقد شهد اليوم الثانى والذى يتنافس فيه كلا من أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن، حاتم مجلع مرشح مستقل على المقعد، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف، وفتحت جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين بقرى المركز والمدينة فى مواعيدها دون تأخير.

ومن جانبة أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة من القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدنى بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين التى تتلقها الغرفة مباشرة أو من خلال غرف العمليات الفرعية والمنتشرة بأى من وسائل الاتصال المتاحة .

وأكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادت الكاملة لتأمين جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بدائرة أشمون على مقعد النائب الراحل محمود الخشن.

وأوضح مدير الأمن أنه تم تشيكل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لرصد أى تجاوزات والتى من غرضها إفساد الانتخابات أو إحداث حالة من العنف والفوضى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخبا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا، فيما يتنافس بالانتخابات فى جولة الإعادة كلا أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحاتم مجلع مرشح مستقل.







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