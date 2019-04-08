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لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على أهم 10 معلومات عن امتحان مايو الإلكترونى

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:30 ص
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على أهم 10 معلومات عن امتحان مايو الإلكترونى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى، اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات أبرز وأهم المعلومات عن الامتحان.
 
 
1- يبدأ الامتحان على التابلت 19 مايو وينتهى 30 من نفس الشهر.
 
2- امتحان مايو المقبل أساسى وإلكتروني وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة.
 
3-  يهدف إلى النجاح للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.
 
4- يجب أن يحصل الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته فى الترم الثانى.
 
5-  يوجد امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول اى امتحان مايو.
 
6- طلاب المدارس الحكومية  ستكون امتحاناتهم في الفترة الصباحية.
 
 
7- سيتم عقد امتحان  آخر مختلف تماما وبنفس درجة الصعوبة لطلبة المنازل والخدمات والمدارس غير الحكومية، بعد وقت امتحان المدارس الحكومية بساعتين بنفس لجان المدارس الحكومية نظرا لتوافر البنية التكنولوجيا بها.
 
 
8- سيكون هناك تنسيق مسبق بين المديريات والإدارات والمدارس الخاصة للاتفاق حول التفاصيل قبل الامتحان.
 
9- توفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية.
 
10- الطلاب سوف يؤدون امتحان مايو إلكترونيا والتصحيح إلكترونى.

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