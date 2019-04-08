لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على أهم 10 معلومات عن امتحان مايو الإلكترونى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى، اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات أبرز وأهم المعلومات عن الامتحان.
1- يبدأ الامتحان على التابلت 19 مايو وينتهى 30 من نفس الشهر.
2- امتحان مايو المقبل أساسى وإلكتروني وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة.
3- يهدف إلى النجاح للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.
4- يجب أن يحصل الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته فى الترم الثانى.
5- يوجد امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول اى امتحان مايو.
6- طلاب المدارس الحكومية ستكون امتحاناتهم في الفترة الصباحية.
7- سيتم عقد امتحان آخر مختلف تماما وبنفس درجة الصعوبة لطلبة المنازل والخدمات والمدارس غير الحكومية، بعد وقت امتحان المدارس الحكومية بساعتين بنفس لجان المدارس الحكومية نظرا لتوافر البنية التكنولوجيا بها.
8- سيكون هناك تنسيق مسبق بين المديريات والإدارات والمدارس الخاصة للاتفاق حول التفاصيل قبل الامتحان.
9- توفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية.
10- الطلاب سوف يؤدون امتحان مايو إلكترونيا والتصحيح إلكترونى.
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