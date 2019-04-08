كورى بوكر يجمع أكثر من 5 ملايين دولار لحملته للانتخابات الأمريكية

قالت حملة السناتور كوري بوكر يوم الأحد إنه جمع أكثر من 5 ملايين دولار لحملته للانتخابات الرئاسية خلال شهري فبراير ومارس وإن لديه أكثر من 6.1 مليون دولار نقدا.

وهذا المبلغ أقل بكثير من المبالغ التي جمعها أكثر من 15 من أعضاء الحزب الديمقراطي أعلنوا عزمهم التنافس على نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأصبحت عملية جمع الأموال وسيلة مبكرة كي يثبت المرشح للمانحين والمؤيدين المحتملين بقدرته على المنافسة.

ويتطلب من المرشحين بموجب القانون الإعلان عن كل التبرعات التي حصلوا عليها خلال حملاتهم الانتخابية ولا يمكن لهم قبول أكثر من 2800 دولار من مانح واحد خلال السباق التمهيدي للتنافس على ترشيح الحزب.