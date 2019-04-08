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الإثنين، 08 أبريل 2019 09:06 ص
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كورى بوكر يجمع أكثر من 5 ملايين دولار لحملته للانتخابات الأمريكية

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:02 ص
كورى بوكر يجمع أكثر من 5 ملايين دولار لحملته للانتخابات الأمريكية الانتخابات الامريكية
أ ش أ
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 قالت حملة السناتور كوري بوكر يوم الأحد إنه جمع أكثر من 5 ملايين دولار لحملته للانتخابات الرئاسية خلال شهري فبراير ومارس وإن لديه أكثر من 6.1 مليون دولار نقدا.

وهذا المبلغ أقل بكثير من المبالغ التي جمعها أكثر من 15 من أعضاء الحزب الديمقراطي أعلنوا عزمهم التنافس على نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأصبحت عملية جمع الأموال وسيلة مبكرة كي يثبت المرشح للمانحين والمؤيدين المحتملين بقدرته على المنافسة.

ويتطلب من المرشحين بموجب القانون الإعلان عن كل التبرعات التي حصلوا عليها خلال حملاتهم الانتخابية ولا يمكن لهم قبول أكثر من 2800 دولار من مانح واحد خلال السباق التمهيدي للتنافس على ترشيح الحزب.

 


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