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قيادات الداخلية ورجال الأمن يؤدون واجب العزاء فى الشهيد "ماجد عبد الرازق"

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:28 م
قيادات الداخلية ورجال الأمن يؤدون واجب العزاء فى الشهيد "ماجد عبد الرازق" الشهيد ماجد عبد الرازق - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق ، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح أمس ، إثر إطلاق أحد الجناة أعيرة نارية تجاهه، والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد فى السيارة التى كان يستقلها الجانى ومرافقية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وحضر مراسم عزاء الشهيد، والمقام بمسجد الشرطة بالدراسة، عدد من رجال وقيادات وزارة الداخلية، ومن بينهم اللواء زكريا الغمري ،  مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة

 


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