فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يناقش مشاكل الدوائر مع النواب

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمس الأحد، عددا من الملفات ومشاكل الدوائر، مع النائب بدير موسى، والدكتورة منى عبدالعاطى، واللواء إبراهيم القصاص، أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفرالشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين فى المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ،سبل معالجة مشكلة الازدحام بمدينة كفر الشيخ، والطرق الأنسب للقضاء على الازدحام وتقليل الاختناق المرورى بعاصمة المحافظة، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ.

وأمر محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة تضم " التخطيط العمرانى والطرق، والإسكان، والمرور، والمرافق، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بكل منطقة،لدراسة وحصر الطرق الرئيسية والمحاور المجاوره لها وعمل، طرق موازية فى اتجاه واحد، وطرق بديلة، وطرق موازية فى اتجاه آخر، لمعالجة الزحام الموجود فى المحاور الرئيسية والشعبية، والعمل على تقليل من كثافة مرور سيارات النقل فى المناطق الرئيسية، مكلفاً بوضع خطة أمنية لتأمين جميع الطرق والعمل على تحقيق سيولة المرور وحركة المركبات بدائر المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم بحث تطوير عدد من المحاور للحد من ظاهرة التكدس المرورى بمدينة كفرالشيخ وبينها وباقى مدن المحافظة، ومنها تطوير ورصف طريق أبوعمر لربط محور 30 يونيو بطريق المحلة الجديد بطول 2 كم، لمواجهة التكدس المرورى وقت الذروة وتحقيق سيولة مرور حركة السيارات للقادمين من طريق طنطا محور 30 يونيو إلى شرق وغرب عاصمة المحافظة، ولربط محور 30 يونيو بطريق المحلة الجديد والمتجهين إلى مركزى الحامول وبيلا، وغرب محافظتى الغربية والدقهلية، فضلاً عن تسهيل حركة المرور للقادمين من شرق عاصمة المحافظة إلى طريق كفرالشيخ / طنطا_القاهرة، ومن ثم الى الطريق الدولى الساحلى عبر رافد كفرالشيخ بلطيم، وغرباً الى طريق كفرالشيخ دسوق دمنهور، دون الدخول إلى المدينة وذلك استكمالاً لخطة المحافظة بتخفيف التكدس وتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال شبكة طرق جيدة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.

مؤكداً ان رصف الطرق من أهم مشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الدولة لتحسين مناخ التنمية والاستثمار والارتقاء بخدمات المواطنين.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ،إنذار لشركة كفر الشيخ للنقل البري، ومهلة أخيرة لسداد المستحقات المالية، فضلاً عن ستكمال عدد 50 أتوبيس مينى باص مكيف، والتى تم الاتفاق عليها لنقل الركاب من المراكز والمدن الى عاصمة المحافظة، وتوفير نقل جماعى داخلى يجوب أحياء المدينة، بالتعريفة الحالية المقررة بنفس هذه الخطوط المقررة بين المدن وعاصمة المحافظة، وذلك لتخفيف الزحام الذى تشهده المدن فى التوجه لمدينة كفر الشيخ والعودة منها، خاصة طلاب وطالبات الجامعة وبخاصة خلال فترات الامتحانات.

وأعطى محافظ كفر الشيخ إنذاراً للشركة لسداد كافة المستحقات المالية، وإلا سيتم فسخ العقد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بحضور عادل البزاوي، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، والمحاسب أيسر بكير، مدير عام العقود والمشتريات بالمحافظة.

على جانب آخر، ناقش محافظ كفرالشيخ، الاستعداد لموسم توريد الأقماح المحلية لهذا العام 1440هـ 2019م، والمعوقات التى تواجه عملية التوريد، وجاهزية مواقع التخزين والإستلام بالمحافظة، وإستعراض الضوابط الخاصة بإستلام محصول القمح الواردة من وزارة التموين، والإجراءات التى تتخذ فى حالة عدم وجود سيولة نقدية كافية بالبنك لسداد قيمة الإقماح للموردين والمزارعين، وموقف المساحات المنزرعة لمحصول القمح والمستهدف بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ووضع استراتيجية للوصول إلى أعلى نسبة توريد للوصول إلى المستهدف المطلوب، وعدد الصوامع والهناجر والشون ومواقع التخزين والإستلام بالمحافظة ومدى كفايتها لإستيعاب المتوقع توريده من المحصول من عدمة.

رابط فيديو

https://youtu.be/Z4UDeiAoG7s

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعقيد سامح العزب مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية، ومباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، ويهيب المزارعين بالمبادرة فى تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع ، مؤكداً أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22٪.

وأضاف محافظ كفر الشيخ تتضمنت " موقع التخزين 11 موقعاً " 4 صوامع، 3 هناجر، 4 شون إسمنتية"،ةعدد مراكز التجميع 10 مواقع (8 شون ترابية، 2 هنجر"، بالتنسيق بين الجهات المسوقة التى تقوم بالتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، البنك الزراعى المصري، واللجنة المشكلة من الجهات القائمة على عملية التسويق برئاسة مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلاً من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومديرية الزراعة والجمعية القبانية بالمحافظة، ضمن ضوابط تسويق الأقماح موسم 2019م.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،بداية موسم التوريد من 15 أبريل الجارى وحتى منتصف يوليو القادم من العام 2019، تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 154 لسنة 2019م، على أن تكون مواعيد عمل مواقع الاستلام اليومية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، مواعيد العمل خلال شهر رمضان من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، مؤكداً على ضرورة توفير أجولة جديدة منعاً لإهدار القمح حفاظاً على المال العام، والتنسيق مشدداً بتواجد اللجان الخاصة بإستلام المحصول بالصوامع والهناجر والشون والتنسيق مع الإجهزة الرقابية بالمحافظة والمتابعة التموينية، مديرية التموين، مباحث التموين بالمرور الدورى على الصوامع والهناجر والشون ونقاط التجميع بدائرة المحافظة، للتأكد من حسن سير العمل وتواجد لجان الإستلام وإزالة أى معوقات تواجه الموردين.



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الدوائر والازدحام المروري (1)



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الدوائر والازدحام المروري (2)



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الدوائر والازدحام المروري (3)



محافظ كفر الشيخ يناقش مشكلات الدوائر والازدحام المروري (4)