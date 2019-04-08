فيديو وصور.. أهالى قرية الجلاوية بسوهاج يشكون نقص الأطباء بالوحدة الصحية

يعانى أهالى قرية الجلاوية بمحافظة سوهاج والتى تضم 14 نجعا ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة من نقص الأطباء بالوحدة الصحية حيث أن الوحدة يوجد بها سوى طبيب واحد فقط يحضر أيام فقط أما بقية الأسبوع فلا يوجد أى طبيب من مختلف التخصصات رغم أن الوحدة عبارة عن 3 طوابق على مساحة 2 فدان ومجهزة على أعلى مستوى مما أثار استياء الأهالى بالإضافة إلى أن الوحدة لا يوجد بها حدة غسيل كلوى خاصة وان عدد مرضى الفشل الكلوى فى القرية كبير مما دفع الأهالى إلى الاستغاثة بالمسئولين بمديرية الصحة بسوهاج ومناشدتهم بحل مشكلة نقص الأطباء حيث أن الوحدة الصحية خاوية على عروشها.

أهالى قرية الجلاوية يعانون من نقص الأطباء حيث أكدوا أن هناك حالات خطيرة تحتاج إلى الإسعافات بصفة فورية مما يعرض المرضى للخطر لعدم وجود طبيب بصفة يومية بالإضافة إلى أن الوحدة الصحية تغلق أبوابها فى الثانية ظهرا ولا يوجد بها أى تخصصات بالإضافة إلى عدم وجود وحدة غسيل كلوى وهى أهم مطالب الأهالى لوجود نسبة كبيرة من الأهالى تعانى من مرض الفشل الكلوى.

التقى "اليوم السابع" بعدد من أهالى القرية حيث قالوا أن المستشفى على مساحة فدانين مكونة من 3 طوابق ولمنها خاوية على عروشها لا يوجد بها سوى طبيب واحد فقط لا يحضر يوميا وهو ممارس عام ولا يوجد أى تخصصات مما يدفع الأهالى إلى التوجه إلى مستشفى ساقلتة والتى تقوم بدورها بنقل المريض إلى مستشفى سوهاج العام لعدم وجود الامكانيات وهناك بعض الحالات الخطرة يتعرض لها الأهالى والمرضى ولكن يضطرون إلى الذهاب لمستشفى سوهاج رغما عنهم حيث لا يوجد بديل ، وفى حالة وجود الطبيب وهو ممارس عام ينتهى العمل فى الثانية ظهرا فقط ولا يوجد طبيب مقيم حتى فى حالة علاج مريض لا يستطيعون الذهاب به للمستشفى لأنها تغلق أبوابها رغم أنها مجهزة ومساحتها كبيرة مما جعلهم يطالبون بوجود طبيب مقيم لعلاج المرض داخل القرية وهى مجلس قروى وتضم 7 قرى و14 نجع آخرين.

ويناشد الأهالى المسئولين بمديرية الصحة بإنشاء وحدة غسل كلوى داخل القرية بالإضافة إلى وجود طبيب مقيم لخدمة الأهالى والقرى المجاورة والنجوع حيث تعد أقرب وحدة غسل كلوى فى مستشفى ساقلتة وقرية سفلاق.

ومن جانبه قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن هناك معايير محددة لإنشاء وحدة غسل كلوى فى القرى فلا بد أن يكون هناك عناية مركزة وبنك الدم ووجود تخصصات مختلفة من الأطباء لعناية المريض وفحصه فى حالة حدوث أى شىء وهذا غير متواجد فى الوحدة الصحية بقرية الجلاوية فكيف يتم إنشاء وحدة غسيل كلوى.

ويضيف وكيل وزارة الصحة أنه أيضا لا بد أن تبعد مسافة القرية عن الأخرى 25 كيلو فأكثر لإنشاء وحدة غسيل كلوى ولكن هناك أماكن قريبة من قرية الجلاوية بها وحدة غسيل كلوى وهى قرية سفلاق ومدينة ساقلتة، أما فيما يختص بوجود طبيب مقيم فلا يوجد أطباء مقيمين نظرا لعجز الأطباء حيث يقوم الطبيب بالذهاب إلى الوحدات الصحية الأخرى لسد العجز ويكون منتدبا هناك أيام معينة ويتم توزيع الأطباء على الوحدات الأخرى بسبب العجز.