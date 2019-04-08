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وبرامج مساهمة بين البلدين بقرابة المليار دولار..

فيديو.. وزير الاتصالات السعودى: خلق اقتصاد رقمى لـ 130 مليون مستفيد بمصر والمملكة

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:50 ص
فيديو.. وزير الاتصالات السعودى: خلق اقتصاد رقمى لـ 130 مليون مستفيد بمصر والمملكة رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى خلال لقائه وزير الاتصالات السعودى
كتبت هبة السيد
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قال وزير الاتصالات السعودى، عبدالله بن عامر السواحه، أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واتفقا على خلق اقتصاد رقمى مشترك لعدد 130 مليون مستفيد من البلدين، فضلا عن برامج مساهمة أخرى بقرابة مليار دولار أيضا. 

وأضاف السواحه فى كلمته على هامش المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى، أنه تم الاتفاق على التعاون فى مجال إعداد الكوادر البشرية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة، لعدد 4 آلاف شاب، وتخريجهم خلال 9 أشهر فى عدد من المجالات المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الديوان والداتا والتطوير والتصميم.

وتسعى البلدان لدعم منظومة الابتكار، ودعم وتشجيع رواد الأعمال فى مصر والسعودية، وفتح الأسواق للشركات الناشئة من الدولتين، وتطوير الحلول الرقمية لخدمة المشاريع العملاقة فى البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تطوير القدرات البشرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير المناهج التدريبية الرقمية فى عدد من المجالات، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة فى بناء القدرات فى مصر والسعودية لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الأكاديمية.


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تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات السعودى

راس المال

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مصطفى مدبولى

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