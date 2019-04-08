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فيديو.. مطلعوش مافيا.. تعرف على حقيقة اختطاف لاعب كرة قدم فى مباراة بإيطاليا

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:23 م
فيديو.. مطلعوش مافيا.. تعرف على حقيقة اختطاف لاعب كرة قدم فى مباراة بإيطاليا
فاطمة شوقى
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آثار مقطع فيديو ظهرت خلاله طائرة هيلكوبتر تهبط فى وسط ملعب مباراة كرة قدم فى دورى الدرجة الثانية الإيطالي لتختطف أحد اللاعبين حالة من الجدل، وهو ما علقت عليه العديد من وسائل الإعلام العالمية والمحلية وصفحات السوشيال ميديا على أنها واقعة اختطاف على يد المافيا الإيطالية، إلا أن الحقيقة كانت بخلاف ذلك.

وكشفت صحيفة "أوى" الكويستاريكية أن الواقعة كانت مدبرة من قبل اللاعب نفسه والذى يدعى اجناسيو بارباجالو والذى كان يلعب مباراة اعتزاله وكان يود فى وداع جمهوره بشكل مختلف يظل عالقاً فى أذهان الجماهير.

وكانت المباراة بين فريق فياجراندى الذى يلعب له بارباجالو، مع نيبرودي، واستضافها ملعب مدينة كاتانيا.

الطريف فى الواقعة أن الاتحاد الإيطالى لم يتقبل تلك المزحة التى تسببت فى حالة من الذعر لدى الجميع، وقام بتغريم الفريق ألفين يورو، وحرمانه من اللعب فى مباريات البطولة المحلية حتى تاريخ 31 مايو المقبل.

 


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