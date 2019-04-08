فيديو..إقبال كبير من ربات المنازل على منافذ كلنا واحد بأسعار مخفضة

كتب محمود عبد الراضي

إقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة كلنا واحد لشراء المستلزمات الغذائية بأسعار مخفضة، بناءً على توجيهات الرئيس بتخفيض الأسعار.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد - أهلاً رمضان ) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ، بإستمرار عمليات التوسع فى إفتتاح منافذ "أمــان" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.