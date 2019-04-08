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فيديوجراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن مخدر "القات"

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:55 م
فيديوجراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن مخدر "القات" مخدر القات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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بعد نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب 295 كيلوجراما من مخدر القات إلى داخل البلاد من خلال طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوى، نقدم فى الفيديو التالى معلومات عن هذا المخدر.

1 ـ القات يحمل اسم علمي: Catha edulis

2 ـ أحد النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا

3 ـ القات ممنوع في أغلب دول العالم التي يشتهر تعاطيه فيها بكثرة

4 ـ القات شجيرة بطيئة النمو

5- يبلغ متوسط طولها بين 1.4 - 3.1 متر

6 ـ يحتوي القات على منشطات ذهنية تستمر 3 ساعات

7 ـ القات مسئول عن ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب

8- مضغه لساعات طويلة سبب في نوبات قلبية مفاجئة

9 ـ القات سبب رئيسي في انعدام الشهية والأورام الخبيثة في الفم.

10 ـ  القات مع التدخين يسبب مشاكل في المعدة والمرئ


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