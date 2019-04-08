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فقدان مواطن سعودى فى شلال بـ"أوغندا".. وسفارة المملكة تكشف آخر التطورات

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:47 ص
فقدان مواطن سعودى فى شلال بـ"أوغندا".. وسفارة المملكة تكشف آخر التطورات شاطئ بأوغندا - صورة أرشيفية
هناء أبو العز
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تواصل سفارة المملكة العربية السعودية فى أوغندا، البحث مع السلطات المختصة عن المواطن "مذكر السبيعى"، التى اختفى بعد سقوطه فى أحد الشلالات، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية والدفاع المدنى الأوغندى تواصل البحث عن المفقود.
 
وقالت السفارة فى بيان، إنها فى حالة طوارئ حتى يتم العثور على المواطن المفقود، مضيفة أنّها استقبلت عددا من أفراد عائلة السبيعى وتمت استضافتهم من قبل السفير، وسخرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم.
 
وأشار البيان، إلى أن السفارة تلقت فى السادسة من مساء السبت الماضى اتصالا من أحد المواطنين بفقدان المواطن مذكر السبيعى، عقب سقوطه فى أحد الشلالات وعلى الفور تحركت السفارة مع الجهات الأوغندية المختصة لمعرفة مصير المواطن.
 
وكشفت التفاصيل الأولى، حسب إفادة صديق المفقود للشرطة الأوغندية أنهم خرجوا بنزهه للنهر، وأخذوا معهم الطعام كان مذكر يقوم بالطبخ، موضحا أنه بعد الانتهاء من الطعام قام مذكر ليغسل يده فسقط فى النهر واختفى.
 
 
وأضاف البيان، أن السفارة لا تزال تتابع من موقع الحادث مع السلطات الأوغندية وعلى أعلى المستويات؛ حيث تواجدت مع القوات البحرية والدفاع المدنى والشرطة المحلية، ولا زال البحث متواصلا عن المواطن المفقود، كما تم التواصل مع عائلته وإطلاعهم على الأمر.
 
 
وأكدت السفارة أنها تقوم بمواصلة العمل وبذل الجهود وتأمل من ذوى المفقود التحلى بالصبر والدعاء،  معربة أن أعضاء السفارة والسفير يشاطرونهم الألم.
 

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