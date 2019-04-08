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غرفة الطباعة: حرق الأسعار يخفض تكلفة طباعة الكتاب المدرسى 15%

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:11 م
غرفة الطباعة: حرق الأسعار يخفض تكلفة طباعة الكتاب المدرسى 15% احمد جابر رئيس غرفة الطباعة
كتبت- منى ضياء
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قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنه تم اليوم الاثنين إعلان نتيجة مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسى للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020، حيث تتكلف طباعة الكتب المدرسية نحو 1.5 مليار جنيه، بانخفاض 15% عن أسعار العام الماضى.

وأوضح جابر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن سعر اللون الواحد 55 مليم للصفحة، فى حين يصل سعر الألوان 59 مليم للصفحة، وهو ما يقل نحو 10 مليم عن أسعار العام الماضى.

وأرجع جابر انخفاض سعر الطباعة عن العام الماضى رغم زيادة التكلفة على المطابع، إلى قيام مجموعة من الشركات بحرق الأسعار، لافتا إلى استبعاد نحو 10 شركات من المناقصة لم تستوف الشروط، واختيار 70 شركة اختارت التاهيل الفنى فى المرحلة السابقة.

 


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