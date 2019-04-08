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الإثنين، 08 أبريل 2019 01:51 م
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غدا.. غادة والى تفتتح غرف التأهيل لأطفال التوحد بمجمع ذوى الإعاقة بعين شمس

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:51 م
غدا.. غادة والى تفتتح غرف التأهيل لأطفال التوحد بمجمع ذوى الإعاقة بعين شمس غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا  الثلاثاء الاحتفالية التى تنظمها "المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع "لأبناء مؤسسات الرعاية لذوى الإعاقة، التابعة لها فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم، بمقرالمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس، حيث من المقرر أن تفتتح والى على هامش الاحتفالية الذى سيشهدها عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجمعيات ومنظمات العمل الأهلى والمهتمين بمجال الإعاقة أحدث غرف التأهيل  لطيف التوحد والتى تنضم حديثاً لمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس،  فى إضافة خدمية هامة وهما غرفتى  السيكوموتور والتكامل الحسى لتعدا  الغرفتان الأحدث فى الشرق الأوسط لعلاج التوحد واللتين تم تجهيزهما  وفقاً للقواعد والمعايير العالمية بمنحة قدرها 750 ألف جنيه من البنك التجارى الدولى.

ويتضمن برنامج الاحتفال عروضاً فنية واستعراضات بمشاركة اكثر من 100 ابن وابنة من  أبناء مؤسسات التثقيف الفكري التابعة للوزارة من أبناء الحضانة الدامجة وأبناء مركز علاج الشلل الدماغى ومؤسسة الأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بمجمع عين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وأبناء مركز رعاية وتأهيل حالات طيف التوحد حيث تم تدريب الأبناء على أيدى فريق من المتخصصين.

كما سيقام على هامش الاحتفال معرضاً يضم منتجات أبناء المؤسسات من أعمال الخزف والفخار والرسم على الزجاج وأشغال الحلى والمعادن والتريكو.


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