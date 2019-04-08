على غرار مونديال روسيا.. تزويد المقصورة الرئيسية وVIP بأمم أفريقيا بواى فاى

كتبت: هبة السيد

على غرار مونديال روسيا لكرة القدم الذى عقد من 14 يونيه إلى 15 من يوليو 2018، حيث كانت العديد من الاستادات الرياضية موصلة بخدمة "الواى فاى" وذلك فى منطقة الـVIP والمقصورة الرئيسية، تسعى الشركة المصرية للاتصالات WE المشغل الرابع للمحمول لتقديم تجربة مشابهة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 13 يوليو 2019.

ووفقا لمسؤول رفيع فإن الشركة ستعمل على توصيل خدمة "الواى فاى" المجانى لاستادات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك فى منطقة الـVIP والمقصورة الرئيسية والمركز الصحفى وفقا لما أكده مسؤول رفيع لـ”اليوم السابع”.

وكان بيان صحفى أكد أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على ربط جميع الاستادات الرياضية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات، بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة للبث التليفزيونى من خلال ربط جميع الاستادات مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بشبكة من كابلات الألياف الضوئية، وذلك لتوفير البنية التحتية للبث التليفزيونى عالى الدقة.

وكانت الشركة قد أكدت فى وقت سابق أنه جارى التفاوض على إنشاء شبكة "واى فاى” فى جميع الاستادات وتتضمن المقصورة الرئيسية ومنطقة الـVIP ومنطقة VVIP والمركز الصحفى، بما يضمن توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فى تلك الأماكن.

وتعتمد أنظمة التقوية والشبكات التى تنفذها المصرية للاتصالات على تكنولوجيا الألياف الضوئية التى تتمتع بقدرات هائلة فى توفير خدمات الإنترنت بسعات كبيرة وسرعات عالية وكذا توفير خدمات الاتصالات، كما أنها تستوعب أعداد المشجعين الكبيرة من عملاء الشركة فى المدرجات وذلك بما يساهم فى تعزيز إمكانيات تلك الاستادات من الناحية التقنية حيث أن تلك التجهيزات تعد أحد الدعائم الرئيسية لإنجاح المحافل الرياضية التى تحتضنها تلك الاستادات.