عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

أسيوط - هيثم البدري

قال الدكتور محمد مهني نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن أمة بلا دستور هى أمة خاوية تفعل ما تريد وحتى وإن كانت أفعالها تتنافى مع العرف والتقاليد، والتعديلات الدستورية الجديدة لا يوجد فيها بند واحد معارض للدين ولا حتى الأديان جميعها، وأدعو كل فئات الشعب للنزول والمشاركة بكثافة فى التعديلات الدستورية، لمساعدة أجهزة الدولة والرئيس، فلا يستطيع مسئول أن يسن أى قانون إلا بالدستور.

وأضاف، لابد من أن يكون هناك مرجع يعود الإنسان إليه، فالبرلمان يعود للدستور والمسئولون يعودون للدستور.

وأوضح محمود مهنى، أن الذين يدعون الناس لعدم الخروج وعدم المشاركة فهم أعداء الوطن وضد الوطن ويتقاضون أجورا من الأجانب لإسقاط الدولة، فالحرب الموجودة اليوم حربا فكرية ودينية ومائية، وأقول لجميع المصريين اخرجوا وشاركوا حبا في الوطن فحب الوطن من الإيمان، وتابع: أنها مسئول أمام الله عز وجل عما أقول، وكونوا أبناء 73 واخرجوا وأيدوا الدستور والرئيس والوطن، فالحسن البصري قال لو أن لى دعوة مستجابة لأدخرتها للحاكم، فأقول اللهم أيد السيسى.