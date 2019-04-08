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عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:00 م
عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 43 سفينة، بحمولة 2.7   مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة 1.4مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات  "CMA CGM JEAN MERMOZ" التى ترفع علم مالطا، بحمولة 227 ألف طن، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات.
 
وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.3 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول "Eklantic pioneer" التى ترفع علم بريطانيا، بحمولة 161 ألف طن، قادمة عبر خط سوميد.
 
 
 
 

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