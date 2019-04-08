ضبط 8 قضايا فرض إتاوات وسمسرة فى حملة مرورية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت أجهزة المرور بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الوحدات المرورية والمواقف العمومية، أسفرت عن ضبط 8 قضايا فرض إتاوات بالمواقف وسمسرة داخل وحدات المرور، ألقى القبض على المتهمين وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، بقيام حملة مكبرة قادها العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، وشارك فيها العقيد حسن مكاوى رئيس وحدة مرور شبرا، أسفرت عن ضبط "محمد م ع ا" عاطل، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام جامع أبو الهنا المؤسسة – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة و "محمد ر ع" عاطل حال قيامة بفرض الأتاوات والسيطرة بموقف أسفل كوبرى عرابى - المؤسسة – دائرة قسم أول شبرا الخيمة و"حامد ع ح" عاطل السابق إتهامه فى 2 قضية (مخدرات) حال قيامة بفرض الأتاوات والسيطرة بموقف أسفل مسطرد/ شبين القناطر و"إسلام ص س" عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات بمنطقة سجن أبوزعبل و"إسماعيل ج" عاطل حال فرضه الإتاوات بميدان ترعة الإسماعيلية - أبوزعبل دائرة مركز الخانكة .

كما تم ضبط "عصام ا ع" عاطل حال تواجده بصالة تراخيص وحدة مرور عرب العليقات مركز الخانكة، لقيامة بممارسة أعمال السمسرة لإنهاء الإجراءات الترخيصية للراغبين نظير أجر مادى، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى 130 جنيها عملات ورقية مختلفة - رخصة تسيير لسيارة رقم ق هـ ر 4675 - 2 أمر صرف لوحات على بياض - شهادة بيانات للسيارة رقم ق هـ 4675 - رخصة تسيير لسيارة رقم ق هـ ر 7621 - شهادة بيانات للسيارة رقم ج س و 589 - أورنيك فحص 101 مرور - شهادة صلاحية منتهية للسيارة رقم ج س د 589 - فاتورة ماتور رقم 111859 ع - شهادة صلاحية للسياة رقم ج س د 589 - عدد 2 صورة شهادة بيانات - افراج جمركى رقم 272664 - شهادة مخالفات رقم ق هـ ر 4675 - ايصالات طافية حرق - عدد 2 صورة رخصة خاصة - طلبات شهادة مخالفات - عدد 3 طلبات للمؤسسة والبيانات على بيض)

وضبط "عمرو م ع" عاطل حال تواجده بصالة تراخيص وحدة مرور عرب العليقات مركز الخانكة، لممارسته أعمال السمسرة لإنهاء الإجراءات الترخيصية للراغبين نظير أجر مادى، وعثر بحوزته على الآتى (مبلغ مالى 600 جنيه عملات ورقية مختلفة - رخصة تسيير لسيارة رقم ق ل ب 8973 - 22 نموذج فحص مرور 101 - نموذج 251 مرور على بياض - نموذج فحص فنى بيئة - إيصال فحص طفاية - شهادة مخالفات - عدد 3 صورة بطاقة رقم قومى - عدد تصريح مؤقت، وضبط "حاتم م ش" عاطل حال تواجده بصالة تراخيص وحدة مرور شبين – مركز شبين القناطر، لممارسة أعمال السمسرة لإنهاء الإجراءات الترخيصية للراغبين نظير أجر مادى وعثر بحوزته على الآتى (مبلغ مالى 500 جنيه عملات ورقية مختلفة - عدد 2 صورة بطاقة رقم قومى).