ضبط 56 قضية مخدرات بمحيط الجامعات والكافتيريات والأكشاك

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (مُحيط الكافتيريات- الجامعات) وأماكن التجمعات الشبابية "الكافتيريات – الأكشاك" بكافة أنحاء الجمهورية.. لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 56 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" و60 متهما خلال 72 ساعة.

وضبطت أجهزة الأمن خلال الحملات الأمنية 5,160 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و1,880 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و748 جرام من مخدر الهيروين، و400 جرام من مخدر البانجو، و220 جرام من مخدر الأفيون، و3,784 قرص مخدر مختلف الأنواع .

كما تم ضبط بحوزة المتهمين 23,155 ألف جنية من حصيلة البيع و62 هاتف محمول، و4 سيارات و4 دراجات نارية، و8 سلاح أبيض، طبنجة صوت و4 طلقات صوت تستخدم فى أنشطتهم المؤثمة.

وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.