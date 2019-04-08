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ضبط 26 قطعة سلاح وتنفيذ 2076 حكما قضائيا و15 قطعة حشيش فى حملة أمنية بسوهاج

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:03 م
ضبط 26 قطعة سلاح وتنفيذ 2076 حكما قضائيا و15 قطعة حشيش فى حملة أمنية بسوهاج اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى ومتاجرى المواد المخدرة بدائرة المراكز والأقسام، وذلك عقب دعمهما بمجموعات قتالية وبالاشتراك مع الأمن العام.

حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية و7 بنادق خرطوش و14 فرد روسى محلى وفرد خرطوش محلى و3 أسلحة بيضاء بإجمالى 26 قطعة سلاح متنوعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط عدد 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدره 70 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين" حيازة المتهم محمد ا م م 35 سنة عامل ومقيم بندر جرجا المسجل شقى خطر سرقات عامة " نشاط مستمر"، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم ضبط 17 قرص تامول المخدر ومبلغ مالى وقدره 220 جنيها وهاتف محمول ومقص معدنى حيازة المتهم عمر م م م 22 سنة عامل ومقيم مركز جزيرة شندويل بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم تنفيذ " 2076" حكم قضائى متنوع و 774 مخالفة مرورية 15 مخالفة مرافق وتم تحرير 60 قضية تموينية منها " 9 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 5" قضايا عدم الإحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضايا عدم نظافه أدوات العجين بالمخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا ذبح لحوم خارج السلخانه و" 3" قضايا غلق مستودع البوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضية حيازته وعرض سلع غذائية غير صالحه للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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