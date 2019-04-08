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ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:40 ص
ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا أسلحة نارية - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين على القانون، من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة متهمين .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن 15 فرد محلى، و2 مسدس، وبندقية خرطوش، وبندقيتين آليتين، بالاضافة إلى 6 طلقات نارية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 5 قضايا مواد مخدرة، عبارة عن أقراص مخدرة وهيروين بحوزة متهمين، بالإضافة إلى ضبط 3864 مخالفة مرورية متنوعة، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

 

 

 


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