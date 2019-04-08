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ضبط 110 آلاف قرص دوائى منتهى الصلاحية بحملة مكبرة بالشرقية

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:26 م
ضبط 110 آلاف قرص دوائى منتهى الصلاحية بحملة مكبرة بالشرقية الادوية المنتهية الصلاحية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، عن ضبط 110 ألف قرص دوائى ومستلزمات طبية متنوعة ومنتهية الصلاحية وممنوع تداولها بأحد مخازن الأدوية بدون ترخيص، مما يمثل خطر على صحة وسلامة المرضى، وذلك بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز ههيا وبالتنسيق المشترك بين مديرية التموين.

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة للمتابعة المستمرة على مخازن وشركات توزيع الأدوية قامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق المشترك مع الرقابة التجارية بمديرية التموين بحملة تفتيشية مكبرة على مخزن للأدوية بمدينة ههيا والذى وردت معلومات تفيد بمخالفته لقواعد المهنة وقيامه ببيع وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة للمواطنين والصيدليات بدون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة أسفرت عن ضبط " 110 ألف قرص - زجاجة -وحدة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة" ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، وبدون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، وتم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات بأرقام 6783 لسنة 2019 مركز ههيا.

فى سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبى عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة ضمن حملة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم 3 مليون و394 ألف و45 مواطن، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج لفيروس سى هو 13 ألف و 813 مريضا ، و إجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 40 ألف و 901 حالة.

 

 


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