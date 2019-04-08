video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:50 م
ضبط عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق
تمكنت وحده مباحث مركز السادات من ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة تاكسي تحت تهديد قائدها بالسلاح وإحداث إصابة السائق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تبقى بلاغ "محمد س" 19 عاما سائق، ومقيم السادات، بقيام شخصين بسرقة السيارة قيادته، بعد أن استدرجاه في أحد المناطق، وقاموا بسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض، وإحداث إصابته وسرقة الهاتف المحمول الخاص به.
 
وعلى الفور، قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد أحمد خلف رئس المباحث، والنقيب أنور بريقع معاون أول المباحث، وتوصلت التحريات، إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "الليثي .أ" عاطل، ومقيم السادات، وسبق اتهامه في عديد من القضايا سلاح بدون ترخيص، مخدرات، قتل عمد وحريق، سرقه، "محمد ع" عاطل، ومقيم السادات، وسبق اتهامه في قضايا سلاح، مخدرات، سرقة .
 
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن من ضبط مرتكبي الواقعة والسيارة محل البلاغ، بعد أن قاموا بتغير معالمها والسلاح المستخدم في الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

مركز السادات

امن المنوفيه




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة