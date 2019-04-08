ضبط عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت وحده مباحث مركز السادات من ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة تاكسي تحت تهديد قائدها بالسلاح وإحداث إصابة السائق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تبقى بلاغ "محمد س" 19 عاما سائق، ومقيم السادات، بقيام شخصين بسرقة السيارة قيادته، بعد أن استدرجاه في أحد المناطق، وقاموا بسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض، وإحداث إصابته وسرقة الهاتف المحمول الخاص به.

وعلى الفور، قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد أحمد خلف رئس المباحث، والنقيب أنور بريقع معاون أول المباحث، وتوصلت التحريات، إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "الليثي .أ" عاطل، ومقيم السادات، وسبق اتهامه في عديد من القضايا سلاح بدون ترخيص، مخدرات، قتل عمد وحريق، سرقه، "محمد ع" عاطل، ومقيم السادات، وسبق اتهامه في قضايا سلاح، مخدرات، سرقة .

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن من ضبط مرتكبي الواقعة والسيارة محل البلاغ، بعد أن قاموا بتغير معالمها والسلاح المستخدم في الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.