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ضاحى خلفان: مهمة قطر بالوطن العربى خلق ميليشيات تتقاتل مع الحكومات

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:30 ص
ضاحى خلفان: مهمة قطر بالوطن العربى خلق ميليشيات تتقاتل مع الحكومات ضاحى خلفان
كتب محمد عبد العظيم
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واصل الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى الأسبق، هجومه على النظام القطرى، مؤكدا أن مهمة قطر اليوم فى الوطن العربى خلق ميليشيات تتقاتل مع الحكومات.

 

 

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وقال ضاحى خلفان: "أى محاولات تستهدف خلق أكثر من جيش فى ليبيا أو أى دولة عربية هى محاولة تستهدف شق اللحمة الوطنية هنا أو هناك.. الجيش واحد والوطن واحد.. غير ذلك تخريب".

 

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وتابع: "نحن لا نتجنى على قطر.. لو الود ودنا ما ورطت نفسها لتكون خدومة لعدو الامة.. نتنياهو".

 

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وكان الجيش الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ التحرك منذ أيام قليلة نحو العاصمة طرابلس، بعد إعلانه تحريرها من التنظيمات الموجودة بها.

 


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