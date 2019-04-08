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صور.. وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:09 ص
صور.. وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان
سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول
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وضع وزير الزراعة يرافقه محافظ سوهاج، حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان، ومحطة إعداد التقاوى بالكوثر، ويبلغ مساحة معمل صحة الحيوان 10 آلاف متر، بتكلفة 8 ملايين جنيه. 
 
وقال وزير الزراعة، أنه إبن من أبناء المحافظة، مشيرا إلى الهدف من إقامة معاهد بحوث صحة الحيوان، للوقوف على الأمراض الوبائية، التى تهدد الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، والتعرف على الخطط التطويرية المستقبلية للمعهد، بما يضمه من معامل ذات كفاءة عالية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
ويستكمل وزير الزراعة جولته، بزيارة محطة بحوث شندويل ومزرعة قطاع الإنتاج بجزيرة شندويل دائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، وينهى الوزير والوفد المرافق له جولته بالمحافظة، بتفقد مشروع الرى الحقلى، وافتتاح محطة الرى الحقلى بناحية قرية أولاد غريب بمركز سوهاج.
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (1)
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (2)
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (3)
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (4)
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (5)
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (6)
 
وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان (7)
 
 

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