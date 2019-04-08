صور.. وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يضعان حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

وضع وزير الزراعة يرافقه محافظ سوهاج، حجر الأساس لمعمل صحة الحيوان، ومحطة إعداد التقاوى بالكوثر، ويبلغ مساحة معمل صحة الحيوان 10 آلاف متر، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وقال وزير الزراعة، أنه إبن من أبناء المحافظة، مشيرا إلى الهدف من إقامة معاهد بحوث صحة الحيوان، للوقوف على الأمراض الوبائية، التى تهدد الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، والتعرف على الخطط التطويرية المستقبلية للمعهد، بما يضمه من معامل ذات كفاءة عالية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.