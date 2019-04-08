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الإثنين، 08 أبريل 2019 04:36 م
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صور.. مدير أمن الوادى الجديد يشهد احتفالية يوم اليتيم بنادى الشرطة فى الخارجة

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:27 م
صور.. مدير أمن الوادى الجديد يشهد احتفالية يوم اليتيم بنادى الشرطة فى الخارجة جانب من الحفل
الوادى الجديد - فريق المحافظات
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نظمت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الاثنين، احتفالية بيوم اليتيم، بمقر نادى ضباط الشرطة بمدينة الخارجة.

وشهد الحفل اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، برفقة عدد من القيادات الأمنية، حيث رحب بضيوف الحفل من الأطفال اليتامى وذوى الاحتياجات الخاصة، كما قدم طلاب المدارس بمدينة الخارجة، بعض الفقرات الفنية والاستعراضية والشعرية.

وفى كلمة ألقاها مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، أكد من خلالها أن الدور الأمنى للوزارة لا ينفصل عن دورها المجتمعى فى كافة القضايا والمناسبات، مؤكدا أن احتفال اليوم شارك به الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى شريحة هامة بالمجتمع، وأن وزارة الداخلية تولى اهتماما خاصا بهذه الفئة من المجتمع.

وفى نهاية الحفل وزع اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، الهدايا على الأطفال بإجمالى 70 طفلا، ومشاركتهم فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم.

 

جانب من الحفل (1)
جانب من الحفل

 

جانب من الحفل (2)
جانب من الحفل

 

جانب من الحفل (3)
جانب من الحفل

 

جانب من الحفل (4)
جانب من الحفل

 


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