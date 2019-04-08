صور.. محافظ بنى سويف يفتتح المقر المؤقت لمستشفى سمسطا المركزى

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، المقر البديل لمستشفى سمسطا المركزي" والذى تم نقل المستشفى إليه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المستشفى القديم"،حيث رافقه الأستاذ حسام العمدة عضو مجلس النواب،والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة"نائباً"عن الوزيرة الدكتورة هالة زايد،والأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا،والدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ الموقع الجديد للمستشفى بشارع 26 يوليو بمدينة سمسطا للاطمئنان على توافر الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب،حيث يتكون المبنى من بدورم و4 أدوارعلى مساحة 500 متر،ويحوى البدروم المطبخ،مغسلة،غرفة للغازات ومخازن ومولد كهربائى ومحطة معالجة للمياه المستخدمة فى الغسيل الكلوى،فيما يضم الدور الأول قسم الاستقبال المكون من 5 أسرة للملاحظة، وقسم الغسيل الكلوى بطاقة 20 ماكينة ،وغرف للأشعة والتعقيم المركزى ونقطة شرطة

ويشتمل الدور الثانى على المعمل، وبنك الدم والصيدليات وقسم النساء الداخلى والجراحة ومكتب مدير المستشفى، ويضم الدور الثالث قسم الحضانات بطاقة 16 حضانة ، وغرف تحضير محاليل ورضاعة و3غرف مجهزة للعمليات وعناية مركزة بطاقة 6 أسرة، فى حين يوجد بالدور الرابع الأقسام الداخلية من الأطفال والباطنة والحميات ومكتب لشئون المرضى

حيث أثنى المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، على الاستجابة السريعة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لموافقتها على مطلب المحافظة باستئجار مبنى لأحد المستشفيات الخاصة"مجهزة"بمدينة سمسطا كمقر بديل ومؤقت لمستشفى سمسطا المركزي، وذلك تمهيدًا للبدء فى أعمال إحلال وتجديد المستشفى المركزى لرفع كفاءتها وتطويرها ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات المركزية وتحسين مستوى الخدمة الصحية التى تقدمها للمواطنين

وأوضح المحافظ، أنه تم التواصل مع الوزيرة حول إمكانية قيام الوزارة باستئجار المستشفى الخاص كمقر بديل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى المركزي، لافتا إلى أن الوزيرة استجابت لمطلب المحافظة بتأجير المقر المجهز تجهيزا طبيا متميزا كبادرة جديدة من الوزارة، ولتقديم الخدمة بنفس المستوى وأفضل من التى كان يتم تقديمها فى المستشفى المركزي، مؤكدا أن ذلك يجسد المعنى الحقيقى للتكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الدولة فى الفترة الحالية ، مشيرا إلى أنه زار المكان أكثر من مرة أثناء تجهيزه وأبدى عدد من الملاحظات والتى تم تنفيذها ليؤدى المقر الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب لحين الإنتهاء من تطوير المقر الأساسى للمستشفى المركزى.

ومن جهته قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن هذا المكان بتجيهزاته الطبية ذات الكفاءة المناسبة ، يأتى تتويجا لجهود المحافظ المستشار هانى عبد الجابر لدعم قطاع الصحة وتواصله المباشر مع الدكتورة وزيرة الصحة،حيث أسفر ذلك عن موافقة وزارة الصحة على استئجار المستشفى الخاص الحالى بقيمة 40 ألف جنيه شهريا كمقر بديل مؤقت لحين الإنتهاء من أعمال تطوير المستشفى المركزي،حيث تم الاتفاق على تأجير المقر المجهز تجهيزا طبيا متميزا ،وتم نقل معظم الأقسام إليها بعد موافقة لجنة وزارة الصحة التى عاينت المكان وأقرت بنقل أقسام المستشفى المركزى إلى المقر المؤجر ، فيما تم الابقاء على العيادات الخارجية والعلاج الطبيعى والأشعة والمعمل والصدر وخدمات نفقة الدولة بالمبنى القديم.

محافظ بنى سويف يفتتح مقر مستشفى سمسطا

محافظ بنى سويف مع احد المرضى

جولة محافظ بنى سويف بمستشفى سمسطا

محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى سمسطا