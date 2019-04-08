صور.. مبادرة "معا نبنى حياة" تنظم قافلة طبية وخيرية واحتفالا بيوم اليتيم

تطلق مبادرة "معا نبنى حياة" قافلتها الثالثة، بعد قافلتي"العياط" و"حلوان" إلى عدد من قرى مركز ومدينة "قنا" بأقصى جنوب الصعيد، وذلك يومى 13 و14 أبريل الجاري بمشاركة وزارة الصحة.

وتشمل قوافل طبية، بتنسيق مع وزيرة الصحة د. هالة زايد، ومديرية الشئون الصحية بقنا، تضم أطباء فى كافة التخصصات، وتوزيع أدوية مجانية على المرضى من أهالى قري"أبو دياب شرق" و"وأبودياب غرب" التابعة لمركز دشنا، بالإضافة إلى مهرجان كامل بمناسبة يوم اليتيم، وتوزع خلاله الهدايا وملابس الأطفال، وأجهزة للعرائس اليتيمات، وتقديم فقرات فنية وثقافية بمشاركة عدد من المطربين الذين وفدوا خصيصا من القاهرة، ومهرجانات شعبية،على مدار اليوم.

يشهد المهرجان، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والقيادات الشعبية والتنفيذية، والإعلامى والبرلمانى مصطفى بكري، وعدد من نواب محافظة قنا، والصحفى محمود بكرى رئيس مؤسسة محبى مصر ، وأحمد بكرى رئيس جمعية رعاية الأيتام، الحفل الختامى الذى يقام بمقر جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنى مساء يوم السبت 13 إبريل .















