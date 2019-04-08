video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مبادرة "معا نبنى حياة" تنظم قافلة طبية وخيرية واحتفالا بيوم اليتيم

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:18 م
صور.. مبادرة "معا نبنى حياة" تنظم قافلة طبية وخيرية واحتفالا بيوم اليتيم جانب من مبادرة "معا نبنى حياة"
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

تطلق مبادرة "معا نبنى حياة" قافلتها الثالثة، بعد قافلتي"العياط" و"حلوان" إلى عدد من قرى مركز ومدينة "قنا" بأقصى جنوب الصعيد، وذلك يومى 13 و14 أبريل الجاري بمشاركة وزارة الصحة.

 وتشمل قوافل طبية، بتنسيق مع وزيرة الصحة د. هالة زايد، ومديرية الشئون الصحية بقنا، تضم أطباء فى كافة التخصصات، وتوزيع أدوية مجانية على المرضى من أهالى قري"أبو دياب شرق" و"وأبودياب غرب" التابعة لمركز دشنا، بالإضافة إلى مهرجان كامل بمناسبة يوم اليتيم، وتوزع خلاله الهدايا وملابس الأطفال، وأجهزة للعرائس اليتيمات، وتقديم فقرات فنية وثقافية بمشاركة عدد من المطربين الذين وفدوا خصيصا من القاهرة، ومهرجانات شعبية،على مدار اليوم.

يشهد المهرجان، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والقيادات الشعبية والتنفيذية، والإعلامى والبرلمانى مصطفى بكري، وعدد من نواب محافظة قنا، والصحفى محمود بكرى رئيس مؤسسة محبى مصر ، وأحمد بكرى رئيس جمعية رعاية الأيتام، الحفل الختامى الذى يقام بمقر جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنى مساء يوم السبت 13 إبريل .

مبادرة-معا-نبنى-حياة-(1)
 

 

مبادرة-معا-نبنى-حياة-(2)
 

 

مبادرة-معا-نبنى-حياة-(3)
 

 

مبادرة-معا-نبنى-حياة-(4)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوافل طبية من الشرطة لعلاج المرضى بالمجان

قافلة طبية

الايتام

محافظ قنا

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة