صور.. مأساة ربة أسرة مهددة بالحبس بسبب الديون وتطالب أهل الخير مساعدتها

سيدة لا حول لها ولا قوة، تعول أسرة مكونة من 4 أطفال، كانت تساعد الناس وتقضى حوائجهم أصبحت الآن تحتاج للمساعدة، بل ومهددة بالحبس، جيهان عبد الفتاح محمد، أم لـ 3 أولاد وبنت، تقيم 30 ش عبد الرحمن هريدى، عزبة الشوربجى، بولاق الدكرور - الجيزة.

قالت جيهان عبد الفتاح، إنها كانت ميسورة الحال وكانت تساعد الناس من خلال عمل جمعيات ولكن ضاق بها الحال بعد سرقة أموال الجمعية من منزلها، واضطرت لاخذ قروض كى تقوم بتسديد الأموال لأصحابها وهى حوالى 20 ألف جنيه، ولكن أصبحت لا تقدر على تسديد القروض فاضطرت على شراء بعض الأجهزة بالقسط وتقوم ببيعها بأسعار منخفضة جدا كى تسدد مبلغ 4 آلاف جنيها قيمة أقساط القروض المطلوبة منها كل 15 يوما، بالإضافة إلى 1700 جنيه قيمة أقساط المنتجات التى اشترتها وقامت ببيعها، وتسديد مبلغ 1400 جنيها قيمة قروض شهرية أخرى، واقترضت من جارتها مبلغ 7 آلاف جنيها، مما أدى إلى تراكم الديون والتى وصلت لحوالى 50 ألف جنيه وأصبحت مهددة بالحبس بعدما قام أصحاب المحال التى كانت تشترى منها الأدوات الكهربائية والموبيلات بالقسط ابلغوها أن أمامها مهلة أسبوع وإلا سوف يقومون بعمل محاضر لها.

وتابعت أنها قامت ببيع غرفة النوم وشاشة التليفزيون والديب فريزر كى تقوم بتسديد أى شىء من الديون ولكن ثمن الأشياء كان ضئيلا جدا؛ وناشدت جيهان أهل الخير مساعدتها فى تسديد ديونها التى وصلت قيمتها لـ 50 ألف جنيه حتى لا يتم حبسها وتترك ابنائها يواجهون الحياة.

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