video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مأساة ربة أسرة مهددة بالحبس بسبب الديون وتطالب أهل الخير مساعدتها

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 ص
صور.. مأساة ربة أسرة مهددة بالحبس بسبب الديون وتطالب أهل الخير مساعدتها
كتب – محمد حجازى
إضافة تعليق

سيدة لا حول لها ولا قوة، تعول أسرة مكونة من 4 أطفال، كانت تساعد الناس وتقضى حوائجهم أصبحت الآن تحتاج للمساعدة، بل ومهددة بالحبس، جيهان عبد الفتاح محمد، أم لـ 3 أولاد وبنت، تقيم 30 ش عبد الرحمن هريدى، عزبة الشوربجى، بولاق الدكرور - الجيزة.

 

قالت جيهان عبد الفتاح، إنها كانت ميسورة الحال وكانت تساعد الناس من خلال عمل جمعيات ولكن ضاق بها الحال بعد سرقة أموال الجمعية من منزلها، واضطرت لاخذ قروض كى تقوم بتسديد الأموال لأصحابها وهى حوالى 20 ألف جنيه، ولكن أصبحت لا تقدر على تسديد القروض فاضطرت على شراء بعض الأجهزة بالقسط وتقوم ببيعها بأسعار منخفضة جدا كى تسدد مبلغ 4 آلاف جنيها قيمة أقساط القروض المطلوبة منها كل 15 يوما، بالإضافة إلى 1700 جنيه قيمة أقساط المنتجات التى اشترتها وقامت ببيعها، وتسديد مبلغ 1400 جنيها قيمة قروض شهرية أخرى، واقترضت من جارتها مبلغ 7 آلاف جنيها، مما أدى إلى تراكم الديون والتى وصلت لحوالى 50 ألف جنيه وأصبحت مهددة بالحبس بعدما قام أصحاب المحال التى كانت تشترى منها الأدوات الكهربائية والموبيلات بالقسط ابلغوها أن أمامها مهلة أسبوع وإلا سوف يقومون بعمل محاضر لها.

 

وتابعت أنها قامت ببيع غرفة النوم وشاشة التليفزيون والديب فريزر كى تقوم بتسديد أى شىء من الديون ولكن ثمن الأشياء كان ضئيلا جدا؛ وناشدت جيهان أهل الخير مساعدتها فى تسديد ديونها التى وصلت قيمتها لـ 50 ألف جنيه حتى لا يتم حبسها وتترك ابنائها يواجهون الحياة.

 

للتواصل مع الحالة ت / 01148783308

56395107_426246474611273_3101860045852246016_n
 

 

56431074_569056406940716_3954017433240469504_n
 

 

56466328_646742152439231_1287724817037918208_n
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مأساة مريض بسوهاج أغرقته الديون بعد بتر أصابع قدمه ويحتاج لعملية جراحية

صور.. مأساة فتاة مصابة بالتواء بالظهر وعجز بالساقين ونفسها إجراء عملية ومعاش

اخبار مصر

مساة اسرة

مهددة بالحبس

بولاق الدكرور

ديون

الجيزة




لا تفوتك
عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

عضو هيئة كبار العلماء: التعديلات الدستورية لا تتعارض مع الأديان

"لو خايف من تجسس مراتك على موبايلك".. فخر العرب يقدم لك الحل السحرى

"لو خايف من تجسس مراتك على موبايلك".. فخر العرب يقدم لك الحل السحرى

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

صور..دواء "السوشيال ميديا " فيه سم قاتل وشهاداته مضروبة..مجرمون يبيعون أدوية مجهولة ومحررات مزورة على " فيس بوك"..الأسعار رخيصة والشات وسيلة التواصل..خبير :العالم الافتراضى تحول الى مسرح مفتوح للجرائم

صور..دواء "السوشيال ميديا " فيه سم قاتل وشهاداته مضروبة..مجرمون يبيعون أدوية مجهولة ومحررات مزورة على " فيس بوك"..الأسعار رخيصة والشات وسيلة التواصل..خبير :العالم الافتراضى تحول الى مسرح مفتوح للجرائم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة