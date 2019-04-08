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الإثنين، 08 أبريل 2019 04:39 م
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صور.. غلق بيارة صرف مدرسة "بنوفر" فى الغربية بعد غرق تلميذ بها

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:39 م
صور.. غلق بيارة صرف مدرسة "بنوفر" فى الغربية بعد غرق تلميذ بها غلق البيارة
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت مدرسة بنوفر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، غلق بيارة الصرف الصحي، والتي سقط فيها الطفل محمد عمرو البهنسي بالصف الأول الابتدائي أمس الأحد ولقي مصرعه بداخلها، بعد فشل محاولات إنقاذه لـ4 ساعات متصلة.

ووضعت إدارة المدرسة، غطاء على البيارة وغلقها بالأسمنت ووضع الأسمنت حول الغطاء لمنع فتحه مرة أخرى.

وكشف مصطفى قطب من أبناء القرية، أن البيارة مفتوحة منذ 4 سنوات، ولم يقم أحد بغلقها، مبينا أن المدرسة شهدت الأسبوع الماضي سقوط طفل بالبيارة وتم إنقاذه فى الحال، ورغم ذلك لم يقم أحد بغلقها، ووقعت الكارثة أمس بسقوط طفل آخر وغرقه بالصرف الصحى.

وشهدت شوارع القرية، قيام مجلس المدينة، برش الشوارع بالمياه بداية من المدخل الرئيسي قبل زيارة محافظ الغربية للقرية، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفل.

 

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