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صور.. تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:55 ص
صور.. تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز تصادم سيارات
كتب- أحمد جودة
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وقع منذ قليل حادث تصادم 5 سيارات ودراجة نارية، بسبب مطاردة بين سيارتين ملاكى أمام هيئة المصل واللقاح بداية شارع البطل أحمد عبد العزيز.

واتهم أحد المتسببين فى المطاردة الأخر بالتسبب الحادث بعد أن صدمه أعلى كوبرى أكتوبر مما دفعه لمطاردته من أعلى الكوبرى وحتى بداية شارع البطل فى الاتجاه القادم من منطقة الدقى.

وأسفر الحادث عن تهشم السيارات والموتوسيكل واصطدام أحدهم بكشك جرائد أعلى رصيف هيئة المصل واللقاح، ووقوع مابين نتيجة شدة التصادم بسبب السرعة الزائدة للسيارتين خلال المطاردة.

تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (1)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (2)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (3)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (4)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (5)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (6)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (7)
 
تصادم 5 سيارات وموتوسيكل بسبب مطاردة بين سيارتين بالبطل أحمد عبد العزيز (8)
 

 


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