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صور.. بيلا وجيجى حديد تحضران محاضرة لوالدهما "محمد" فى هارفارد

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:48 م
صور.. بيلا وجيجى حديد تحضران محاضرة لوالدهما "محمد" فى هارفارد بيلا وجيجى حديد
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على حضور عارضتا الأزياء الشهيرتين بيلا وجيجى حديد لمحاضرة لوالدهما محمد حديد، المطور العقارى الشهير الذى يعمل بمشروعات فى جميع أنحاء العالم ومنها مصر، فى جامعة هارفارد، بماساتشوستس أثناء تحدثه أمام المؤتمر العربى فى الجامعة. 
 
 
 
جيجى حديد
جيجى حديد
 
 
وأشارت الصحيفة إلى ارتداء كل من الأختين الشابتين لملابس رسمية عصرية زادت من جمالهن. 
 
 
 
بيلا حديد
بيلا حديد
 
 
وتحدث محمد عن حياته كمطور عقارى، وأوضحت "ديلى ميل" أنه يعمل حاليا على بناء أكبر مبنى فى العالم بالقاهرة، حيث من المقرر أن يعمل على مشروع على مساحة قياسية تبلغ 2.1 مليون قدم مربع وسيشمل مجمعا للترفيه ومطاعم وأماكن للتزحلق على الجليد ودور السينما بالإضافة إلى مجموعة سكنية، بحسب الصحيفة. 
 
 
المطور العقارى محمد حديد
المطور العقارى محمد حديد
 

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