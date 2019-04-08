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صور.. اضبط مخالفة.. المواشى تجوب شوارع "الزهور" ببورسعيد والسكان يستغيثون

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. المواشى تجوب شوارع "الزهور" ببورسعيد والسكان يستغيثون المواشى تجوب شوارع الزهور ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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رصدت عدسة "اليوم السابع " قطيع من المواشى بالطريق العام  بمنطقة مساكن "المروة " بحى الزهور تعرقل حركة مرور السيارات  وتجوب جنبات الوحدات السكنية وسط تجاهل المسئولين لاستغاثات الأهالى، فضلا عن حالة الاستياء للمشاة والسائقين لما قد تسببه من حوادث  تنجم عنها خسائر فادحة للمركبات.

وتقول أمل السيد ربيع ربة منزل من سكان "المروة" لـ"اليوم السابع" أن المواشى تقضى حاجتها بالطريق العام واسفل نوافذ الوحدات السكنية مما يؤدى إلى إنبعاث الروائح الكريهة التى تلوث البيئة  ناهيك عن ماتحدثه من أصوات مزعجة فى الصباح الباكر رغم العديد من الشكاوى لرئيس الحى.

وناشد الأهالى وقائدى السيارات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل لفرض غرامات مالية رادعة على اصحاب المواشى التى تترك حيواناتها بالشوارع تآكل من القاذورات وتلوث الطريق العام بفضلاتها وتعرقل حركة المرور.

المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(1)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(2)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(3)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(4)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(5)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(6)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(7)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون--(8)
 
المواشى-تجوب-شوارع--الزهور-ببورسعيد-والسكان-يستغيثون
 

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