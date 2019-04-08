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شركة أمريكان أير لاينز تعلن تمديد إلغاء بعض رحلاتها الجوية حتى 5 يونيو

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:00 ص
شركة أمريكان أير لاينز تعلن تمديد إلغاء بعض رحلاتها الجوية حتى 5 يونيو طائرة بوينج ارشيفية
أ ش أ
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أعلن متحدث باسم شركة الطيران الأمريكية "أمريكان أير لاينز"، أن الشركة قررت تمديد إلغاء بعض رحلاتها الجوية اليومية حتى الخامس من يونيو المقبل، بسبب حظر تحليق طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس". 

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، عن المتحدث قوله "إن الشركة ستلغي 90 رحلة جوية يومية حتى الخامس من الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أن الشركة في انتظار الحصول على معلومات جديدة من إدارة الطيران الفيدرالي ووزارة النقل والمجلس الوطني لسلامة الطيران، قبل السماح باستئناف رحلاتها الجوية من هذا الطراز الذي يمثل 24 طائرة من إجمالى أسطولها الجوي. 

وكانت جميع شركات الطيران الأمريكية قررت في الثالث من مارس الماضي منع تحليق هذا الطراز من الطائرات إلى أجل غير مسمى في أعقاب حادث طائرة الركاب الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس"، التي تحطمت في العاشر من ذات الشهر خلال رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، ما أسفر عن مصرع 158 شخصًا من الركاب والطاقم.

وكانت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات أعلنت أمس الأول، عن تقليص إنتاجها الشهري من طائرات طراز "بوينج 737 ماكس" من 52 طائرة إلى 42 فقط، مع تطويرها بغرض تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. 


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