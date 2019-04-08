شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 14 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 14 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة PEARL.T التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5 متر، وذلك لشحن 4000 طن صودا كاوية، وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.