شحن 4000 طن صودا كاوية وتداول 14 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 14 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة PEARL.T التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5 متر، وذلك لشحن 4000 طن صودا كاوية، وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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