شاهد..طابع تذكارى لهيئة البريد يوثق " مذبحة بحر البقر "

كتبت: هبة السيد

تحل اليوم الموافق 8 ابريل الذكرى السنوية لمذبحة مدرسة بحر البقر، و التى راح ضحيتها نحو 19 تلميذا، وأصيب 50 طفلا بإصابات مختلفة، فى هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية انذاك، ولم يتبق منها سوى كراريس وكتب وأقلام رصاص، ومتحف داخل المدرسة، ونصب تذكارى يقع بمدخل القرية يحتوى على أسماء الشهداء.

ورغم مرور 49 عام على المذبحة ، إلا أن طابع بريد تذكارى يرجع تاريخ إصداره إلى عام 1970، يوثق لتلك الجريمة والتى أثارت استهجان المجتمع الدولى انذاك، وذلك عبر طفل يستغيث وخائف مع رسم تعبيرى لجريمة مدرسة بحر البقر، مع شعار الأمم المتحدة، والتى كان قد مر على انشائها نحو 25 عاما، ومكتوب على الطابع "الجمهورية العربية المتحدة 1970ـ العام الدولي للتربية- مدرسة بحر البقر 8-4-1970"، والطابع باللون المتعدد.والطابع مستطيل بالعرض.

وبلغت قيمة الطابع التذكارى الذى طبع منه نحو 150000 نحو 20 مليم.