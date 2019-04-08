video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شاهد..طابع تذكارى لهيئة البريد يوثق " مذبحة بحر البقر "

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:01 م
شاهد..طابع تذكارى لهيئة البريد يوثق " مذبحة بحر البقر " تابع تذكارى لمذبحة بحر البقر
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

تحل اليوم الموافق 8 ابريل الذكرى السنوية لمذبحة مدرسة بحر البقر، و التى راح ضحيتها نحو 19 تلميذا، وأصيب 50 طفلا بإصابات مختلفة، فى هجوم شنته القوات الجوية الإسرائيلية انذاك، ولم يتبق منها سوى كراريس وكتب وأقلام رصاص، ومتحف داخل المدرسة، ونصب تذكارى يقع بمدخل القرية يحتوى على أسماء الشهداء.

ورغم مرور 49 عام على المذبحة ، إلا أن طابع بريد تذكارى يرجع تاريخ إصداره إلى عام 1970، يوثق لتلك الجريمة والتى أثارت استهجان المجتمع الدولى انذاك، وذلك عبر طفل يستغيث وخائف مع رسم تعبيرى لجريمة مدرسة بحر البقر، مع شعار الأمم المتحدة، والتى كان قد مر على انشائها نحو 25 عاما، ومكتوب على الطابع "الجمهورية العربية المتحدة 1970ـ العام الدولي للتربية- مدرسة بحر البقر 8-4-1970"، والطابع باللون المتعدد.والطابع مستطيل بالعرض.

وبلغت قيمة الطابع التذكارى الذى طبع منه نحو  150000 نحو 20 مليم.

STM_1417
طابع تذكارى يوثق المذبحة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. 49 عامًا على مذبحة مدرسة بحر البقر.. مصابو الحادث: كان أسود يوم فى حياتنا.. السيد شرف: لم أفق إلا بعد 3 أشهر من الواقعة.. وأم شهيد: ابنى عاد جثة مقسومة نصفين.. "عبد الرحمن": طالبنا إسرائيل بتعويض

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مذبحة بحر البقر فى ذكرها الـ 49؟

مذبحة بحر البقر

طابع تذكارى

الهيئة القومية للبريد

هجوم جوى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة