"شئون الأسرى" تعلن بدء الإضراب بعد فشل المفاوضات مع مصلحة السجون الإسرائيلية

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أعلن رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، مساء اليوم الاثنين، فشل المفاوضات بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووصولها إلى طريق مسدود.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد مماطلة مصلحة السجون وتنصلها من مطالب الأسرى".

وأوضح أن نحو 120 أسيرا دخلوا في إضراب مفتوح عن الماء والشراب، وسيرتفع العدد خلال الأيام المقبلة إلى المئات.

وحمل أبو بكر الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن فشل المفاوضات، برفضها التفاهمات التي سبق وأن توصل لها قادة الأسرى مع إدارة السجون، بتركيب هواتف عمومية داخل السجون، وإنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي.

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى دخول قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى، الإضراب المفتوح عن الطعام (معركة الكرامة 2) بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة.

ويطالب الأسرى بإعادة الأسرى المقموعين إلى أقسامهم، وتركيب هواتف عمومية داخل المعتقلات، وتخفيف العقوبات والأحكام وزيادة مدة زيارات الأسرى من قطاع غزة، وإزالة أجهزة التشويش المسرطنة في المعتقلات، ووقف عمليات القمع والتنكيل بحقهم.