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سلطات مطار القاهرة تضبط 13 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:28 ص
سلطات مطار القاهرة تضبط 13 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب هانى عثمان
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ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي،  13 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالمطار، لضبط الخارجين عن القانون من المترددين على صالات السفر والوصول وساحات الانتظار.
 
وقال مصدر، أن الحملة تمت بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمطار، حيث أسفرت عن ضبط 13 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها.
 
وأضاف المصدر، أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 85 مخالفة مرورية لسائقي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتحركة.
 
 
 
 

 


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