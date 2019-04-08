سقوط عاطل بحوزته "فرد خرطوش" فى فايد بالإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بالقبض على المتهم "السيد.س.أ" 41 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش " و2طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.