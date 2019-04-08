سفير كوريا بالقاهرة: 2 مليار دولار حجم التجارة البينية مع مصر

الإسكندرية أسماء على بدر

قال السفير يون يوتشول، سفير كوريا بالقاهرة، إن حجم الاستثمارات مع مصر وصلت فى الفترة الأخيرة إلى 600 مليون دولار، بينما وصلت حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 2 مليار دولار .

وأضاف سفير كوريا بالقاهرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمحافظة الإسكندرية اليوم، أن لديه ثقة فى الحكومة المصرية وقدرتها على تحسين الاقتصاد المصرى وترسيخ الأمن والأمان فى المنطقة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الكورية فى مصر منها فى مجال البترول والتى توفر لمصر ربع احتياجات الشعب المصرى من المنتجات البترولية بالإضافة إلى شركات النسيج .

وأشار سفير كوريا إلى أن هناك خطوات لاستثمارات جديدة فى الفترة القادمة منها شركات تبحث تطوير البنية التحتية وعمل مشروع فى فترة الصيف لتجديد طرق المواصلات من وزارة الاستثمار والنقل الكورية والمصرية، متابعا أن أهمية المشروع فى توفير السيولة المرورية والأمان فى نفس الوقت وتطبيق الدفع الإلكترونى لأول مرة .