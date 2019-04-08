سفير أذربيجان : "بعمل سفير من 9 صباحا لـ6 مساء وباقى اليوم أنا مصرى"

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

أكد تورال رضاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر، أنه لا يشعر بالغربة هنا ، قائلا "أنا من الساعة 9 صباحا حتى السادسة مساء سفير أذربيجان، وبعد كدا مواطن مصرى".

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بمقر اللجنة، والذى شارك فيه وفد من سفارة أذربيجان في القاهرة، ورئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

ووجه سفير أذربيجان الشكر للدكتور أسامة العبد، على دعوته لزيارة مجلس النواب، قائلا: "هذا شرف عظيم لنا، ومصر وأذربيجان تربطهما علاقات قوية وتاريخية، نحن أسرة واحدة، وتاريخ مشترك، ودين واحد، وهناك قواسم مشتركة بين البلدين وعلاقات ممتازة، ولابد من تعميق هذه العلاقات في كل الحقول السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبرلمانية" ، مشيدا بالتواصل بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية أذربيجان، كما أن العلاقات البرلمانية ممتازة، وحاليا توجد لجنة صداقة برلمانية فى كل من البرلمانين فى البلدين، وهناك تبادل زيارات بين النواب، وأنه يتمنى أن تكون الزيارات على مستوى كافة المؤسسات والوزارات.

وتابع السفير قائلا : "مصر بلد تاريخية، في كل مكان آثار تاريخية، نفس الشئ أذربيجان، عندنا آثار تاريخية إسلامية، وبالنسبة للثقافة نفس الشئ، فأول أوبرا أنشأت في مصر، وبعد ذلك أنشأت أوبرا في أذربيجان، ونحن في احتياج لنفط وغاز، وأذربيجان بلد صغيرة، تعداد سكانها 10 مليون شخص".

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية: "هذا اللقاء مع جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية يعطينا أمل ودفعة كبري أن نطور العلاقات بيننا وبينكم، هذه الجمعية لابد يكون لها أثر واضح، وهذا اللقاء بداية جيدة لتطوير العلاقات علي مستوي كل المجالات، ونحن معكم فى المنح والمحن، وهناك تنسيق وتواصل بين الرئيسين العظيمين المصرى والأذربيجانى، ونعتبر لقاء اليوم بداية أعمال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية".

فيما، تحدث آذار عباسوف، مستشار سفارة أذربيجان، مطالبا بتفعيل وإقرار اتفاقية إعفاء أصحاب الجوازات الخاصة عن تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن يتم إلغاء التأشيرات لدخول البلدين لمواطنى الدولتين، لافتا إلى البرلمان الأذربيجانى صدق على هذه الاتفاقية، وأنه يتمنى سرعة إقرارها فى البرلمان المصرى، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتبادل الوفود بدون تأشيرات.

وعقب الدكتور أسامىة العبد، بالتأكيد على أنه تم مناقشة الاتفاقية في لجنة العلاقات الخارجية ووافقت عليها، وتم إعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس حتى يتم اقراها.

وقال اميل رحيموف، السكرتير الثالث في السفارة: "فخور أنني أزهري درست 8 سنوات في مصر بالأزهر الشريف، وبالنسبة للتأشيرات، أتمنى إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنى كلا البلدين، ليزداد عدد السياح من مصر إلى أذربيجان، والعكس".

وتابع رحيموف : "نرأس حركة عدم الانحياز، وهناك قمة قريبا ودعوة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأذربيجان تتشرف بزيارته لها".

من جانبه، قال سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية بالقاهرة: "لا أشعر أني ضيف هنا، أشعر أني مولود في مصر، شعب مصر كريم بالفعل، أعيش وأدرس في هذا البلد منذ 24 سنة، وبيننا وبين مصر علاقات تاريخية وقوية، نحن أشقاء وليس مجرد أصذقاء، ولابد من تطوير وتعميق العلاقات، واللغة تساهم في التواصل وتطوير العلاقات".















