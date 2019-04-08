video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-4-2019

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:55 ص
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-4-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

شهد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 8-4-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.6 جنيه للشراء، و4.64 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.64 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53  جنيه للشراء

4.67  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-4-2019 فى مصر

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة