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سعر الذهب اليوم الاثنين 8 -4-2019 فى مصر

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:14 م
سعر الذهب اليوم الاثنين 8 -4-2019 فى مصر أسعار الذهب
كتب – إسلام سعيد
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أسعار الذهب فى مصر سجلت ارتفاعا ملحوظا اليوم الاثنين 8/4/2019  ليسجل عيار 21 مبلغ 624 جنيها  للجرام بزيادة قدرها جنيهين عن أسعار الذهب أمس مع تحرك ملحوظ فى الأسعار العاليمة والتى سجلت اليوم 1298 دولار، بزيادة قدرها 6 دولارات.
 
وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثره بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميا، لكن تغير سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصان بشكل ملحوظ، فكلما ارتفع سعر الدولار فى البنوك والمصارف بمصر زادت أسعار الذهب فى سوق الصاغة.
 
أسعار الذهب لـ عيار 21 اليوم 8/4/2019
 
وسجل عيار 21 مبلغ 624 جنيها للجرام بزيادة قدرها 2 جنيه خلال التعاملات اليوم ، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر تداولا فى مصر ويزداد الطلب عليه مقارنة بالأعيرة الأخرى.
 

أسعار الذهب اليوم 8/4/2019 فى مصر كالتالى:

 عيار 21 : 624 جنيها
 عيار 24 : 713 جنيها
عيار 18: 534 جنيها
 
 

أسعار الجنيه الذهب اليوم 

 
 
وسجل سعر الجنيه الذهب فى الأسواق والمحلات المصرية اليوم ، مبلغ 4992  جنيها بزيادة قدرها 16 جنيها مقارنة بأسعار أمس.
 

أسعار الذهب اليوم لعيار 18

 
يعتبر عيار 18 من الأعيرة التى بدأت تشهد زيادة فى التداول عليها فى مصر، لكن يزداد الطلب على عيار 18 فى المناطق التى تنشط بها حركة السياحة، وسجل خلال التعاملات فى الأسواق والمحلات اليوم 534 جنيها.
 
 
 
 
 
 

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