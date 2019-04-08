سحر نصر : مليار دولار استثمارات مصر فى الأردن

كتب عبد لحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، بعدد من الشركات الأردنية المستثمرة فى مصر، والراغبة فى الاستثمار بها، وذلك على هامش اللجنة الوزارية للتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية، والتى من المقرر عقدها فى القاهرة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وذلك بحضور كل من السفير شريف كامل، سفير مصر لدى عمان، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، خالد عياد، معاون الوزيرة.

وأكدت الوزيرة، على عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات، خاصة على المستوى الاستثمارى، موجهة الدعوة للشركات الأردنية إلى زيادة استثماراتها في مصر، والتي تبلغ حاليا نحو 600 مليون دولار، متمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية فى مصر، وعددها 1945 شركة، موضحة أن استثمارات مصر فى الأردن بلغت حوالي مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن و البالغ عددها 499 شركة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أطلقا مبادرة " استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، وذلك في إطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجههم.

وخلال الاجتماع، أشادت الشركات الأردنية بحل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، عدد من مشاكل المستثمرين الأردنيين فى مصر والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد أيمن حتاحت، مدير عام شركة الكربونات الأردنية، أن السوق المصرى سوق واعد وكبير جدا، وما يميزه عن باقى الأسواق أنه الأقل فى تكلفة الإنتاج، والسلعة تتميز بانخفاض سعرها مع تحقيق أعلى نسبة ربح في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن حجم استثمارات الشركة فى مصر تصل إلى 100 مليون دولار.

وأوضح ميشيل الصايغ، رئيس مجموعة الصايغ، أن استثمارات المجموعة فى مصر تبلغ نحو 30 مليون دولار في مجالات الدهانات والمواد الكيماوية، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل على زيادة استثماراتها في مصر في مجال تصنيع الدهانات خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتميز به مصر من فرص استثمارية واعدة.

وذكر حسن الصمادى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العملاق الصناعية، أن شركته ترغب الاستثمار فى مصر وإقامة مشروعات لها بقيمة تصل إلى 7 ملايين |دولار فى مجال صناعة المنظفات.

وأشار عبد الكريم حلوانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحلوانى، إلى أن استثمارات مجموعته فى مصر تصل إلى 10 مليون دولار فى مجال المواد الغذائية، وتعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

أكد على المعايطة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الساهر للمقاولات، أن المجموعة ترغب في إقامة مشروعات لها في مصر باستثمارات تبلغ نحو 2 مليون دولار لإنتاج الأنابيب المستخدمة في قطاع البناء والتشييد.​