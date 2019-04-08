ساعة شيطان.. يقتل أولاده الثلاثة بطريقة بشعة ويوثق جريمته بالفيديو

"ساعة شيطان" برنامج أسبوعى يقدمه "دوت مصر" لقرائه، يلقى الضوء على اللحظة التى يفقد فيها الإنسان اتزانه ويسلم نفسه إلى شيطانه ليرتكب حماقة يدفع ثمنها الكثير، وذلك من خلال تحليل دورى لإحدى القضايا المتداولة فى المحاكم من جميع الزوايا.

فى حلقة اليوم يتناول "ساعة شيطان" جريمة قتل بشعة ارتكبها أب بحق أطفاله الثلاثة، حيث تم توثيق الجريمة النكراء بالفيديو باستخدام الهاتف المحمول.

المتهم كان متزوجا من سيدة تكبره في السن، ولم تنجب منه، وعقب ذلك تزوج بأخرى وأنجبت له 3 أطفال في أعمار مختلفة، وقامت زوجته الأولى بتحريضه على قتل أبنائه مدعية أنهم ليسوا من صلبه وأنه غير قادر على الإنجاب، فقام بالتخلص من أطفاله بمساعدة الأم، حيث أعد مع زوجته الثانية إناء كبيرا مملوءا بمادة كاوية وقاما بكتم أنفاس الأطفال بداخله، ثم قاما بتوثيق لحظات القتل بواسطة كاميرا، والتخلص من الجثث عن طريق رميها في الترعة .