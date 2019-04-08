وقال زيلينسكي -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد- : إن" الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد كانت شفافة ونزيهة وهذا ما أكده جميع المراقبين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم الأحد 31 مارس، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، لم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز من الجولة الأولى التي تصدرها فلاديمير زيلينسكي.

وسيخوض زيلينسكي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع خصمه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، في 21 أبريل الجاري.