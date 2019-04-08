روسيا تعرقل إصدار بيان جديد عن مجلس الأمن بشأن الأوضاع فى ليبيا

موسكو (أ ش أ)

منعت روسيا الأحد، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولى يدعو قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف عملياتها فى طرابلس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المصادر قولها إن الوفد الروسى فى الأمم المتحدة طلب "تعديل صيغة هذا البيان الرئاسى بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلحة إلى وقف القتال، وليس فقط قوات الجيش الوطنى الليبي".

وأشارت المصادر إلى أن روسيا اعترضت على ذكر قوات حفتر بالاسم فى البيان، وأصرت على إبقاء البيان موجها لكل الأطراف.

ولكن الولايات المتحدة رفضت مقترح التعديل الروسى فأجهضت موسكو صدور البيان، ذلك لأن بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.