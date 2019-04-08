video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رغم تطبيعه المفضوح.. أردوغان يغازل العرب: الضفة فلسطينية

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:10 ص
رغم تطبيعه المفضوح.. أردوغان يغازل العرب: الضفة فلسطينية أردوغان
اسطنبول(رويترز)
إضافة تعليق

رغم تطبيعه المفضوح يحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دائما إخفاء ما هو معلن، من علاقاته التى تجتاز مراحل التعاون مع الكيان الإسرائيلى، وذلك بتصريحاته التى يحاول أن يظهر فيها بأنه يساند بعض القضايا فى المنطقة كالقضية الفلسطينية.

وقال أردوغان الذى تربطه علاقات تجارية وعسكرية كبيرة مع إسرائيل، إن الضفة الغربية ملك للفلسطينيين، وذلك بعد أن قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه سيضم مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة إذا فاز فى الانتخابات التى تجرى غدا الثلاثاء.

وأضاف أردوغان أن الخطوة ما هى إلا إجراء آخر لتكريس الاحتلال الإسرائيلى مؤكدا على أن تركيا ستقف مع فلسطين.

وفى سياق أخر نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قوله إنه يعتزم مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة فى سوريا خلال زيارته إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يتوعد بضم مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات

رياض المالكى: إعلان نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية سينعكس سلبا على العالم

إسرائيل تفرض حصارا شاملا على الضفة الغربية الثلاثاء بسبب الانتخابات

الضفه الغربيه

فلسطين

اردوغان

تركيا

نتنياهو




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة