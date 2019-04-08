رغم تطبيعه المفضوح.. أردوغان يغازل العرب: الضفة فلسطينية

اسطنبول(رويترز)

رغم تطبيعه المفضوح يحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دائما إخفاء ما هو معلن، من علاقاته التى تجتاز مراحل التعاون مع الكيان الإسرائيلى، وذلك بتصريحاته التى يحاول أن يظهر فيها بأنه يساند بعض القضايا فى المنطقة كالقضية الفلسطينية.

وقال أردوغان الذى تربطه علاقات تجارية وعسكرية كبيرة مع إسرائيل، إن الضفة الغربية ملك للفلسطينيين، وذلك بعد أن قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه سيضم مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة إذا فاز فى الانتخابات التى تجرى غدا الثلاثاء.

وأضاف أردوغان أن الخطوة ما هى إلا إجراء آخر لتكريس الاحتلال الإسرائيلى مؤكدا على أن تركيا ستقف مع فلسطين.

وفى سياق أخر نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قوله إنه يعتزم مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة فى سوريا خلال زيارته إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.