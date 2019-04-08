رئيس مكتبة الإسكندرية يدعو رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى عضوية مجلس الأمناء

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، دعوة لجاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى عضوية مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذى يضم عددا من الشخصيات الدولية المرموقة فى شتى المجالات.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس أمناء المكتبة الذى واصل أعماله لليوم الثالث على التوالى، برئاسة الدكتور فاروق العقدة رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس.

وأضاف الفقى، أن جاسيندا حظيت بإشادة عالمية واسعة النطاق نتيجة مواقفها الإنسانية العميقة تجاه مواطنيها فى أعقاب الحادث الإرهابى الذى وقع فى مسجدين بمدينة كرايست تشرش، فقد أظهرت سلوكا إنسانيا وسياسيا رفيعا يٌحتذى به، وجسدت قيم التسامح، وقبول الآخر، ورفض العنف، وهى ذات القيم التى تقوم عليها مؤسسة ثقافية عالمية مثل مكتبة الإسكندرية.

وقد حظى اقتراح الدكتور مصطفى الفقى بترحيب أعضاء مجلس الأمناء، الذين أوصوا بانتهاج الإجراءات المعمول بها بشأن ضم الأعضاء الجدد.

يُذكر أن جاسيندا أرديرن هى أصغر سيدة تتولى منصب رئيس وزراء فى سن السابعة والثلاثين عاما، وتولت العديد من المواقع التنفيذية والتشريعية بعد أن انهت دراستها الجامعية فى مجال العلوم السياسية