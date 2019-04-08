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رئيس جامعة القاهرة: الفرع الدولى يعتمد على الدرجات العلمية المزدوجة

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:56 م
رئيس جامعة القاهرة: الفرع الدولى يعتمد على الدرجات العلمية المزدوجة د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر تستهدف تقديم نظام تعليمي متميز يعتمد على الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية، موضحًا أن البرامج العلمية جاهزة فور الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات، هي علوم الفيزياء المتقدمة، وعلوم الأرض، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الهندسية، والعلوم البيولوجية، وغيرها من التخصصات الحديثة كالنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

وكشف الخشت، أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي لجامعة القاهرة الدولية خلال شهر يونيو 2020 والتي تشمل سور الجامعة والمبنى الرئيسي ومباني المدرجات، لتنطلق العملية التعليمية بها في العام الجامعي 2020/ 2021، موضحًا أن معدلات التنفيذ الفعلي بالمرحلة الأولي حتى الآن وصلت لنحو 75% من الإنشاءات وفي مدة زمنية أقل من عام، ولافتاً إلى أن مخطط مشروع جامعة القاهرة الدولية، يحافظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة الأم.

 

وأوضح الخشت، أنه من المقرر أن تحقق جامعة القاهرة الدولية التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة مع الجامعات الدولية، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية عالية، لافتاً إلى أن قبول الطلاب في جامعة القاهرة الدولية سيكون بنفس معايير مكتب التنسيق بجامعة القاهرة، ويتقدم الطالب للالتحاق بأحد برامجها من خلال التنسيق الداخلي والمقابلات الشخصية وامتحانات القبول، ومضيفاً أن الطلاب المستهدفين للدراسة بجامعة القاهرة الدولية، الطلاب المحليون والوافدون.

 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة الدولية تقوم على الجيل الثالث من الجامعات الذي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد، وخلق شراكات دولية في ريادة الأعمال، وموضحًا أنه من المتوقع أن تجذب برامج جامعة القاهرة الدولية دارسين وافدين من مختلف دول العالم، لافتًا أن انشاء جامعة القاهرة الدولية يأتي في إطار سعي جامعة القاهرة نحو التحول الي جامعات الجيل الثالث والانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة والتميز وتقديم برامج تدعم التطوير والابتكار والتنمية المستدامة.

 

يشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة، قام بعدة جولات ميدانية لمتابعة العمل لإنشاءات جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، كما عقد عدة اتفاقيات مع جامعات عالمية لدفع الشراكة في عمل درجات علمية مزدوجة بجامعة القاهرة الدولية.

 


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